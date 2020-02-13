Airbus несёт убытки из-за штрафа

Авиаконцерн Airbus завершил прошедший год с серьёзными потерями, несмотря на возросшие выручку и прибыль.

Как заказы, так и поставки самолётов по сравнению с предыдущим годом выросли. Выручка превысила 70 миллиардов евро, а операционная прибыль почти достигла 7 миллиардов.

Но всё это перекрыли две статьи расходов. Во-первых новые потери в программе военно-транспортного самолета A400M, а самое главное — штраф, который Airbus был вынужден выплатить из-за коррупционного скандала: компанию обвиняли в даче взяток должностным лицам 16 стран.

Гийом Фори, генеральный директор Airbus:

"В течение года мы столкнулись со значительными трудностями. В прошлом месяце мы заключили с властями Франции, Великобритании и США договорённости по итогам расследования в отношении компании. Мы согласились выплатить штраф в 3,6 миллиарда евро, плюс проценты и расходы. Это цена, которую пришлось заплатить за прошлые методы, и теперь надо двигаться дальше".

Прблемы с транспортником A400M длятся не первый год, конструкцию самолёта постоянно приходится изменять, а в прошлом году введённое Берлином эмбарго на экспорт оружия в Саудовскую Аравию вдобавок лишило концерн крупного покупателя.

Гийом Фори, генеральный директор Airbus:

"В целом, из-за штрафов и перерасходов на программу A400M 2019 год закончился для нас потерями. Это, несомненно, окажет влияние и на свободные денежные средства в 2020 году. Конечно, нас это не может удовлетворять".

В то же время Airbus в этом году ожидает и роста прибыли, и роста поставок: так, в январе компания получила самый крупный заказ за 15 лет — на 274 машины.

Опасения руководство концерна связывает с непрекращающейся торговой войной между США и Евросоюзом. Впрочем, главный конкурент "Эрбаса" "Боинг" также несёт потери из-за проблем с моделью 737 MAX: производство пришлось прекратить из-за катастроф, а эксплуатация уже выпущенных машин до сих пор не возобновлена.