COVID19: подсчитали - прослезились

Вначале отказался Ericsson AB, за ним последовала Sony Corp., после чего к дуэту этих "отказников" присоединились Nokia Oyj, Vodafone Group Plc и Deutsche Telekom AG.

Эти корпорации сообщили, что не смогут в условиях развивающейся эпидемии COVID19 обеспечить безопасность сотрудников во время барселонского мобильного конгресса.

Организаторы мероприятия приняли беспрецедентное решение - впервые за тридцать с лишним лет ежегодно проводившийся в Барселоне форум был отменен.

Информация о том, что такое может произойти, впервые появилась еще в конце прошлой недели.

Ширятся опасения, что в ближайшее время трудности со снабжением запчастями могут ждать и автомобилестроительные заводы. Многие предприятия в карантинной зоне КНР - а там живет по приблизительным оценкам, почти 70 миллионов человек - закрыты.

Начинают подсчитывать возможные убытки и финансовые группы.

Deutsche Bank предполагает, что намечаемые цифры прибыли упадут, когда будут подводиться итоги предыдущего квартала. В Германии, по мнению ряда экономистов, может начаться так называемая техническая рецессия, и это рикошетом ударит в том числе по ряду отраслей экономики.

Сильнее всего может пострадать знаменитый немецкий автопром.

Что делать со снабжением конвейерных линий, предстоит решать менеджерам, и эти действия должны быть предприняты быстро.

В Международном валютном фонде пока не считают ситуацию ни катастрофической, ни угрожающей, там пока собирают данные и высказывают острожный оптимизм.

Подробнее об этом директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева: "Мы предполагаем, что нас ждет резкое падение цифр экономической активности Китая, за которым последует коррекция, и далее начнется период восстановления. Общий ущерб для КНР будет лимитирован, и, в свою очередь, далеко идущих последствий для мировой экономической системы тоже не будет".

Утром в четверг основные торговые площадки Азии вновь открылись падением. Индексы таких ключевых бирж региона, как в Гонконг, Шанхае и Токио скользят вниз, и пока ничто не предвещает, что в ближайшее время этот вектор поменяет направление.