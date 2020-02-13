Китайские кварталы Мадрида опустели

Опустевшие улицы, закрытые рестораны и магазины - так выглядит сегодня район Усера в Мадриде, где проживает около десяти тысяч человек азиатского происхождения. Многие из них находятся на добровольном карантине после поездки в Китай. Традиционные красные фонарики и поздравления напоминают о недавнем праздновании китайского Нового года, но атмосфера повсюду мрачная.

По мнению вице-президента Ассоциации китайцев Испании Давэя Дина, есть несколько причин происходящего.

Давэй Дин, вице-президент Ассоциации китайцев Испании: "Есть две причины. Во-первых, люди волнуются, и они не ходят в рестораны. Они предпочитают покупать продукты, готовить и есть дома... Поэтому активность бизнеса невелика. Во-вторых, если что-то случится с работником или клиентом, который вдруг заразится коронавирусом... Заголовки в СМИ разрушат наш бизнес. И, как мы говорим, во времена кризиса: доверие дороже золота".

По словам Давэя Дина, до вспышки коронавируса в испанском обществе не наблюдалось ксенофобских акций. Сегодня испанцы не ходят в китайские рестораны и магазины из осторожности - "на всякий случай". В тоже время премьер-министр страны в знак поддержки в этот непростой момент, принял представителей китайской общины.