Болгария отправляет нелегальный мусор обратно в Италию

Болгария отправляет обратно горы мусора, незаконно ввезённые из Италии. Скандал разразился в декабре, эту деятельность связывают с мафиозной группировкой Ндрангета из Калабрии. Болгарская оппозиция даже требует отставки правительства и президента страны.

Дамиан Воденичаров, Euronews:

"Пристань в порту Варны — только первый пункт путешествия этих мусорных контейнеров. Им предстояло пересечь всю страну и оказаться на разных складах, нелегальных свалках или на электростанциях, где их сожгли бы".

Прокуратура Варны разбирается в подробностях дела и действует совместно с итальянскими коллегами.

Владислава Панайотова, прокурор:

"Мусор в этих контейнерах отличается от того, что записано в таможенной декларации. По бумагам это должны быть только пластик и резина. Но на самом деле там обнаружены и металл, и древесина, и стекло. Именно по этой причине этот мусор нелегален".

Сами по себе такие отходы не особенно опасны. Но его сжигают вместо угля на нескольких электростанциях. Местные СМИ связывают эти промышленные предприятия с именем бизнесмена Христо Ковачки. Такая станция расположена, например, у города Бобов-Дол в 70 км от Софии.

В рамках расследования на эту деятельность введён запрет — но пока лишь временный. Горожане и местные власти обеспокоены тем, какое влияние мусорный дым уже оказал на их здоровье.

Эльза Величкова, мэр Бобов-Дола:

"Наша главная проблема — мельчайшие частицы, которые содержатся в дыме от сжигания мусора. Они несут огромный вред населению. Эксперты рассказали мне, что уже в течение пяти лет число раковых заболеваний у нас вырастет. Меня это очень беспокоит".

Разрешение на сжигание мусора должно выдаваться министерством окружающей среды, а топки электростанций должны подходить для использования мусора вместо угля.

Так ли это, неизвестно: и в министерстве, и в руководстве станции в Бобов-Доле на вопросы нашего телеканала отвечать отказались.

В любом случае, для электростанций это огромная выгода: за сжигание отходов они получают деньги, вместо того, чтобы самим тратиться на обычное топливо — причём в рамках вполне законных контрактов с болгарскими учреждениями.

Данита Заричинова, "Друзья земли":

"Был обнародован контракт города Софии с Бобовым долом и Сливеном. В зависимости от состояния мусора, станциям платят от 10 до 40 евро за тонну. Так что дело не только в импортном мусоре — а и в нашем собственном тоже".

Каковы бы ни были результаты расследования, Болгария не сможет полностью запретить ввоз иностранного мусора: это противоречит правилам единого рынка ЕС и нанесло бы ущерб интересам самой страны. Болгария — экспортёр мусора: по данным 2017 года, она импортировала 370 тысяч тонн, а вывезла боле 560 тысяч.