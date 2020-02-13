Умер Алексей Ботян - разведчик, спасший Краков во время Второй мировой войны

Умер Алексей Ботян - известный советский разведчик, который, как считается, спас от уничтожения город Краков в 1945 году. 10 февраля ему исполнилось 103 года.

Ботян родился в 1917 году на территории Виленской губернии Российской империи (сейчас Воложинский район Минской области Белоруссии) в крестьянсокой семье. После седьмого класса школы он поступил в педагогическое училище, после окончания которого трудился сельскохозяйственным рабочим.

В 1939 г. был призван в польскую армию, где он командовал зенитным орудием. Участвовал в боях с немецкими войсками, напавшими на Польшу. В октябре 1939 года получил гражданство СССР.

В 1941 году Алексея Ботяна включили в Особую группу при наркоме внутренних дел (позднее - 2-й отдел НКВД), сформированную на базе Первого (разведывательного) управления НКГБ - НКВД. Группа занималась ведением разведопераций и организацией партизанской войны.

Ботян участвовал в обороне Москвы, с января 1943 года принимал участие в "рельсовой войне" - уничтожении коммуникаций и линий связи в тылу противника, затем в составе партизанской группы прошел с боями по территории Украины, Белоруссии, Польши и Чехословакии.

В январе 1945 года "лейтенант Алёша", как его называли местные жители, узнал о замысле фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец. Разлившаяся вода должна была остановить наступление советских войск, затопив и разрушив при этом Краков. Группа Ботяна сумела взорвать склад взрывчатки в Ягеллонском замке, сорвав эти планы. Польские историки опровергают этот факт.

После войны Ботян остался работать на территории Чехословакии в качестве разведчика-нелегала. Под видом волынского чеха-репатрианта Алоиза (Лео) Дворжака выехал в Судетскую область, переданную после войны из Германии в Чехословакию, и устроился слесарем на заводе в городке Хомутов близ Жатеца.

В 1948 г. поступил на конструкторский факультет Высшей промышленной мотостроительной школы в Аше, после окончания которого работал на Яхимовских урановых рудниках. В начале 1950-х гг. женился, вскоре у пары родилась дочь. В 1955 г. был отозван из Чехословакии в Москву и уволен по сокращению штатов, которое проводилось в рамках реорганизации органов госбезопасности. Вслед за Ботяном в 1956 г. в Советский Союз переехали его супруга и дочь.

В 1957 г. был снова принят на работу в Комитет госбезопасности, получив звание майора. Во второй половине 1950-х гг. выполнял разведывательные задания за рубежом. В 1965-1972 гг. под прикрытием предтавительства советской авиакомпании "Аэрофлот" работал в Берлине (ГДР, ныне - Германия) по линии представительства КГБ при МГБ ГДР. Координировал отношения немецких агентов-нелегалов, находившихся в Западной Германии, с их родственниками на территории ГДР.

В мае и июне 1968 г. выполнял ответственные задания в Чехословакии. С 1972 г., после возвращения из ГДР, работал в 13-м отделе (позднее - отдел "В", диверсии и саботаж) Первого главного управления КГБ при СМ СССР. Привлекался для консультирования и проверки сотрудников созданной в 1981 г. группы специального назначения КГБ СССР "Вымпел".

В 1983 г. был уволен в отставку по возрасту, однако до 1989 г. продолжал работать в органах КГБ СССР как гражданский специалист. 10 мая 2007 года полковнику в отставке Ботяну было присвоено звание Героя России.