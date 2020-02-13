Простить боевика ИГИЛ

Euronews: "Вы не простили своего сына за то, что он сделал?"

Сефик Чуфурович, отец бывшего боевика ИГИЛ Ибро Чуфуровича: "Я не могу простить его. Он не заслуживает прощения".

Когда Сефик узнал, что его сын Ибро отправился в Сирию, чтобы сражаться вместе с так называемым "Исламским государством", в его голову приходили очень страшные мысли.

Сефик Чуфурович: "Я хотел, чтобы граната разорвала его на куски".

Ибро Чуфуровичу было 19 лет, когда он покинул Боснию и Герцеговину. Фотография из полицейского отчета - единственный снимок сына, который Сефик хранит у себя. По его словам, для него его сын исчез навсегда.

Сефик Чуфурович: "Если бы у меня был сын, он был бы здесь со мной. Когда они огласили приговор, мне позвонил журналист и спросил, слышал ли я, что он был осужден на 4 года лишения свободы. Я сказал, что если бы это зависело от меня, я бы приговорил его к смертной казни".

По всей Европе тысячи молодых мужчин и женщин были вовлечены в мир радикальных идей и жестокости ИГИЛ. Теперь, когда террористическая группировка потерпела поражение, некоторые страны начали репатриацию боевиков. Босния и Герцеговина объявила, что сделает это, в конце прошлого года.

Анелиз Борджес, Euronews: "Семеро мужчин, репатриированных в декабре, появились в этом здании, чтобы предстать перед судом. Босния была одной из первых стран в Европе, которая ввела тюремные сроки до 10 лет для граждан, которые участвуют в конфликтах за границей или вербуют для этого других".

Фахрудин Радончич, министр безопасности Боснии и Герцеговины: "Это наша законная обязанность вернуть наших граждан. Мы осознаем угрозу безопасности, но как страна, мы готовы с ней справиться".

Однако власти в других частях страны не согласны с этим решением. В Республике Сербской его критикуют и объясняют внешним давлением.

Драган Лукач, министр внутренних дел Республики Сербской: "Я думаю, что на Боснию и на Косово оказывается большое давление со стороны стран коалиции и, особенно, Соединенных Штатов, которые удерживали в своих лагерях много террористов из ИГИЛ. Поэтому, чтобы избавиться от этих лагерей, Америка подталкивает другие страны принять своих граждан обратно".

Вывод войск США из северо-восточной Сирии поднял вопрос о судьбе иностранных боевиков и их семей. Многие страны ЕС, включая Францию и Германию, неохотно возвращают своих граждан, утверждая, что будет трудно привлечь к ответственности бойцов ИГИЛ из-за отсутствия доказательств преступлений, совершенных ими в Сирии и Ираке.

Вопрос справедливости занимает центральное место в дебатах, с которыми сталкиваются страны всего мира. Еще одна проблема - дерадикализация вернувшихся бойцов ИГИЛ. План Боснии и Герцеговины состоит в том, чтобы привлекать их семьи к участию в программах реинтеграции. По словам властей, многие уже согласились на это.

Многие, но не все....Некоторые все еще не готовы простить своих родных и близких.