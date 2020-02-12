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Россия

Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве

Комментарии
 Марика Димитриади
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Авторское право
Pixabay
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Бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале суда в Москве после того, как ему вынесли приговор по делу о вымогательстве.

Сейчас выясняется, как экс-чиновнику удалось пронести в суд пистолет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности.

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова утверждает, что рамки металлодетекторов были исправны весь день. "В настоящее время проверяется соблюдение порядка досмотра судебными приставами на входе в здание Чертановского суда", - заявила Солопова.

Свиридова признали виновным в вымогательстве в особо крупном размере и приговорили к трем годам колонии строгого режима (минимальное наказание по этой статье – 7 лет лишения свободы).

По данным ряда СМИ, у Свиридова была четвертая стадия рака, в связи с чем защита просила об оправдательном приговоре.

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