Вирус не помешал авиасалону в Сингапуре

В Сингапуре, несмотря на эпидемию коронавируса, работает авиасалон — одна из крупнейших в Азии аэрокосмических выставок.

Организаторы заявляют, что предприняли самые серьёзные меры безопасности, включая термосканирование всех участников и посетителей.

По последним данным, число заболевших в Сингапуре почти достигло 50 человек. На прошлой неделе власти повысили уровень опасности до отметки, предшествующей объявлению пандемии. Однако авиасалон отменять не стали.

Эндрю Эрдман, генеральный директор Asia Pacific Airlines:

"Отмена такого события стала бы серьёзным решением. Я уверен, что организаторы очень тщательно оценили риски. Число заболевших в Сингапуре сравнительно невелико, также здесь хорошая система здравоохранения, карантин для больных, тщательный учёт их контактов".

Некоторые участники всё же решили не рисковать, но крупнейшие авиапроизводители не могли пропустить выставку на рынке, охватывающем 60% населения планеты.

Airbus привлёк внимание обозревателей, представив концепт под названием Maverick: это авиалайнер схемы "летающее крыло", которая обещает весьма значительную экономию топлива и пониженный шум даже при мощных двигателях. Однако из-за столь же значительных недостатков до сих пор ни один пассажирский самолёт такой схемы не дошёл до стадии производства.

"Боинг" всячески стремится реабилитироваться после катастроф и отзыва 737 MAX. Так, в январе компания не получила ни одного нового заказа. Зато уже в Сингапуре было объявлено о поставке минимум десяти "Дримлайнеров" для нового японского лоукостера.