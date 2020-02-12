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Италия

Сенат Италии открыл Сальвини дорогу в суд

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Маттео Сальвини выступает в Сенате Италии на слушаниях о лишении депутатской неприкосновенности
Маттео Сальвини выступает в Сенате Италии на слушаниях о лишении депутатской неприкосновенности   -  
Авторское право
AP Photo/Andrew Medichini - Andrew Medichini
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Бывший вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини теперь может предстать перед судом по делу о превышении полномочий и о незаконном лишении свободы. Большинство членов Сената проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности в рамках этого разбирательства, теперь политику грозит уголовная ответственность. Сальвини в ходе парламентских слушаний настаивал на своей правоте:

«Если бы я хотел использовать эту ситуацию в своих личных интересах, ради личной выгоды, я бы не принял такое решение. Я с гордостью заявляю, что сделал то, о чём итальянцы успели забыть, — я выполнил предвыборное обещание. Все в Италии знали, что голосование за Лигу, голосование за Сальвини означает, что мы будем делать всё необходимое, чтобы помешать прибытию нелегальных иммигрантов».

Сальвини стал фигурантом дела о судне «Грегоретти», которое в июле прошлого года было заблокировано в итальянском порту Аугуста. На борту находились более сотни мигрантов, которых спасли в Средиземном море. Сальвини тогда был главой МВД и заместителем премьер-министра. Он лично не давал разрешения на высадку пассажиров до тех пор, пока партнёры по ЕС не согласились принять эти мигрантов.

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