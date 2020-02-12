"Левада": всё меньше россиян доверяют Путину

Граждане России всё меньше доверяют Владимиру Путину. Об этом заявляют эксперты "Левада-центра". В январе в ответ на вопрос "каким политикам вы доверяете", 35% россиян назвали имя президента. В сентябре прошлого года этот показатель составлял 39%, а ноябре 2017-го был почти в два раза больше, чем сейчас — 59%.

По данным "Левады", уровень доверия снижается давно и устойчиво: "нарастает неудовлетворенность положением дел в экономике и невозможностью нормально зарабатывать", — отмечают эксперты центра.

В то же время ни один другой российский политик не может похвастаться и таким уровнем: на втором месте министр обороны Сергей Шойгу, 19%. Никому не доверяют 22% россиян.

При этом уровень одобрения деятельности Путина как главы государства остаётся довольно стабильным: в минувшие полгода он достигал 70%. По словам экспертов "Левады", этот показатель больше отражает отношение граждан к внешней политике, в то время как уровень доверия отражает внутреннюю политику российского руководства.