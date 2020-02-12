Свечи и оригами для вернувшихся из Китая

Жители японского города Кацуура на острове Хонсю провели акцию в поддержку соотечественников, которые находятся на карантине в местной гостинице после возвращения из Китая. На пляже напротив окон репатриантов зажгли сотни свечей. Закрытым на две недели передали письма со словами поддержки и оригами, сделанные учащимися местной школы.
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