Свечи и оригами для вернувшихся из Китая

Жители японского города Кацуура на острове Хонсю провели акцию в поддержку соотечественников, которые находятся на карантине в местной гостинице после возвращения из Китая. На пляже напротив окон репатриантов зажгли сотни свечей. Закрытым на две недели передали письма со словами поддержки и оригами, сделанные учащимися местной школы.