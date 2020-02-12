Исход из Идлиба

По данным ООН, за последние 10 недель свои дома на северо-западе Сирии покинули около 690 тысяч человек. Это самая крупная волна перемещения за 9 лет войны. Более половины населения страны уже были перемещены, но последнее наступление правительственной армии на Идлиб, единственный оставшийся мятежный анклав, привело к новому массовому исходу. Ситуация усугубляется суровыми зимними холодами и снегопадами.

В результате сирийского конфликта погибло уже более 380 тысяч человек, 5,5 млн бежали из страны, ещё 6 млн - в другие районы Сирии. Такое происходит впервые со времён Второй мировой войны.