Разрушения в Маарет ан-Наасане

Агентство "Франс-пресс" публикует кадры разрушений в посёлке Маарет ан-Наасан в районе Идлиба. Журналисты утверждают, что деревня разрушена в ходе боёв последних недель. Сирийские правительственные войска ведут наступление на последний в провинции Идлиб оплот джихадистов вдоль стратегически важного шоссе М5.
На этом фоне вспыхивают столкновения между сирийскими войсками и турецкими военнослужащими, у которых в этом регионе есть наблюдательные пункты, основанные согласно Сочинским договорённостям 2018 года.
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