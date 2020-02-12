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"Белые каски" показали видео последствий авиаударов по Идлибу

Организация "Сирийская гражданская оборона", известная также как "Белые каски", опубликовала видео последствий авиаударов по Идлибу. Сторонники оппозиции заявляют о гибели мирных граждан. В свою очередь в Дамаске говорят о противостоянии боевикам группировки "Хайят Тахрир аш- Шам" и союзных ей формирований и провокациях со стороны вооруженных повстанцев. По данным ООН, с начала декабря районы боевых действий в Идлибе вынуждены были покинуть 700 тысяч местных жителей.

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