Марафон для влюбленных

Атмосфера любви, нежности и страсти витала в одном из торговых центров белоруссской столицы. Здесь в преддверии Дня святого Валентина прошел марафон поцелуев. От влюбленных требовались творческий подход и фантазия. Парам дали шестьдесят минут. В конкурсное время в объятьях друг друга дквушки и юноши писали стихи, рисовали, а кто-то умудрялся вязать.

Дарья, участница конкурса: "Я сначала хотела рисовать что-то похожее на пейзаж, или небо, а потом я поняла, что я рисовла свои чувства, чтобы запечатлеть этот день".

Целоваться целый час - не так просто. Но некоторые говорят, что могли бы делать это и дольше.

"Мы бы еще час выдержали. Думали, будет сложнее, но мы справились".

В марафоне приняли участие двадцать три пары. Победители получили оплаченное на двоих романтическое путешествие.