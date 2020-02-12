DikhTV - телеканал венгерских цыган

Почти 3 млн семей в Венгрии регулярно смотрят Dikh TV, первое в стране развлекательное цыганское телевидение. Его создатели-энтузиасты сначала запустили он-лайн канал, который в итоге набрал 177 млн просмотров. А с сентября 2019 года Dikh TV - это уже полноценное кабельное телевидение. Раньше это казалось недостижимой мечтой, Сабина Борок - одна из тех, кто сделал её реальностью:

_"Пять лет тому назад мы приехали сюда, проделав 200-300 километров. Многие смотрели нас он-лайн в интернете. А теперь они могут смотреть нас по телевизору. Мы прошли долгий путь".

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В программе Dikh TV - шоу для детей и для взрослых, концерты, кулинарные передачи, языковые курсы и многое другое. За некоторыми исключениями, все работники здесь цыгане. Но программы телеканала - не только для цыган.

Мы хотим провести мост между цыганами и "нецыганами". Мы не хотим делать шоу только для цыган, наши шоу - они для всех людей. Элек Балог основатель Dikh TV

Телеканал , представляющий самое многочисленное национальное меньшинство Венгрии, намерен расширяться в самом ближайшем будущем.

Мы мечтаем сделать наш канал международным цыганским каналом. Мы хотим наладить вещание и в соседних странах, а потом, если получится, и во всей Европе. Раду Морар совладелец Dikh TV

Штаб-квартира Dikh TV находится Кишпеште - название этого района Будапешта переводится как "Малый Пешт". Скоро новоселье: новая современная студия, откуда будут весить прямые трансляции, уже готова.