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Люксембург

Google против Еврокомиссии

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 Кнарик Хачатрян
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Google против Еврокомиссии
Авторское право
Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved - Jeff Chiu
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Европейский суд начал в среду рассматривать апелляцию компании Google Inc. на вынесенное в 2017 году решение Еврокомиссии о штрафе в почти 2,5 миллиарда евро за нарушение антимонопольного законодательства ЕС. Слушания в Люксембурге продлятся 3 дня.

Еврокомиссия сочла, что Гугл - подразделение материнской компании Alphabet - злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке поисковых систем, располагая данные одного из своих собственных сервисов - Google Shopping, на первых местах, а данные конкурентов - в глубине списка.

Из-за таких незаконных, по мнению европейского регулятора, действий американской компании, трафик Google Shopping вырос к примеру в Великобритании в 45 раз и в 35 раз в Германии, а число посетителей соперничающих сервисов упало в этих странах на 85 и 92% .

Руководство Google сочло решение Еврокомиссии неверным с точки зрения закона, фактов и экономики и обратилось в Европейский суд.

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