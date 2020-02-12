Google против Еврокомиссии

Европейский суд начал в среду рассматривать апелляцию компании Google Inc. на вынесенное в 2017 году решение Еврокомиссии о штрафе в почти 2,5 миллиарда евро за нарушение антимонопольного законодательства ЕС. Слушания в Люксембурге продлятся 3 дня.

Еврокомиссия сочла, что Гугл - подразделение материнской компании Alphabet - злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке поисковых систем, располагая данные одного из своих собственных сервисов - Google Shopping, на первых местах, а данные конкурентов - в глубине списка.

Из-за таких незаконных, по мнению европейского регулятора, действий американской компании, трафик Google Shopping вырос к примеру в Великобритании в 45 раз и в 35 раз в Германии, а число посетителей соперничающих сервисов упало в этих странах на 85 и 92% .

Руководство Google сочло решение Еврокомиссии неверным с точки зрения закона, фактов и экономики и обратилось в Европейский суд.