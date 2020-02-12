Дрезден вспоминает ковровые бомбардировки 1945 года

В Дрездене вспоминают жертв ковровых бомбардировок 75-летней давности. Массированные налёты американских и британских ВВС длились с 13 по 15 февраля 1945 года. По оценкам того времени, было уничтожено до половины зданий города. Огромный ущерб был нанесён культурному наследию столицы Саксонии.

Символ бомбардировки, церковь Фрауэнкирхе, в 1967 г. и сегодня AP

Точное число жертв подсчитать чрезвычайно сложно. Послевоенные историки — как западные, так и советские — сходились на 135 тысячах погибших. Немецкие исследования 2000-х годов говорят о 25 тысячах.

Нет единства мнений и о том, насколько уничтожение города было обоснованно в военном плане. На Западе подчёркивали важность Дрездена как транспортного узла, паралич которого оказал значительную помощь действиям как союзников, так и Красной армии, которая в это время вела Висло-одерскую наступательную операцию.

Обгоревшие камни Старой рыночной площади — часть мемориала AP Jens Meyer

В СССР считали, что западные союзники намеренно уничтожали города и объекты на востоке Германии, который должен был стать советской зоной оккупации.

Некоторые немецкие политики используют термин "бомбовый холокост" и требуют признать массовые бомбёжки городов военным преступлением.