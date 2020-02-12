В Бундестаге по делу о коррупции допросят главу Еврокомиссии

Комитет по расследованиям парламента Германии вызывает на допрос в качестве свидетеля председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Слушания состоятся в четверг. Речь идет о деле в отношении многомиллионных контрактов, которые министерство обороны страны распределяло под ее руководством. До того, как возглавить Еврокомиссию, Урсула фон дер Ляйен занимала должность министра обороны Германии с 2013 по 2019 годы.

Аудиторы федеральной счетной палаты Германии сомневаются в законности и необходимости контрактов, которые в то время получили частные консалтинговые компании McKinsey и Accenture.

Расследование продолжается около года. В парламентском комитете уже выступили все другие свидетели — консультанты, а также сотрудники минобороны, включая Катрин Судер, которую Урсула фон дер Ляйен в 2014 году назначила на пост госсекретаря ведомства. До этого она работала в компании McKinsey. На слушаниях в конце января Катрин Судер заявила, что не занималась распределением контрактов, а также многого не помнит.

Ранее Урсула фон дер Ляйен признала, что при найме консультантов были допущены ошибки, но утверждает, что узнала о вызывающих сомнение контрактах от аудиторов летом 2018 года.

К тому же депутаты бундестага выяснили, что она удалила удалила со своего служебного телефона все сообщения, которые могли бы послужить уликами в этом деле.

Результаты парламентского расследования будут представлены до начала летних каникул.