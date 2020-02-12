После "Киары" в Западную Европу придет ураган "Деннис"

Британские метеорологи предупреждают, что на смену урагану "Киара" на Британские острова придет "Деннис". По прогнозам, шторм затронет те же области, что его предшественница: Ирландию, Великобританию, северо-западное побережье Франции и Бенилюкс, хотя двигаться он будет в сторону Дании и Балтийского моря.

Западная Европа все еще восстанавливается после разрушений, вызванных "Киарой", от которых погибли по меньшей мере семь человек. "В субботу ожидаются проливные дожди и ветер, хотя шторм "Деннис" будет слабее "Киары", - объяснил главный метеоролог британского Метеорологического агентства Стив Рэмсдейл.

Ожидается, что сила ветра достигнет почти 100 км/ч - это в два с половиной раза слабее, чем порывы ветра, вызванные "Киарой". Эксперты также предупреждают о риске затопления из-за сильных дождей.

Погода в этом районе будет нестабильной в течение всей недели.