Коронавирус: пик эпидемии не достигнут

В Китае в последние дни число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, получившим название COVID-19, сократилось. Об этом заявляют местные власти. Однако эпидемиологическая ситуация в стране остается тяжелой. От пневмонии, вызванной вирусом, погибли более 1100 человек. Инфицированы свыше 44600.

В Германии, в федеральной земле Бавария, положительный результат показал тест еще у двух человек. Общее число заразившихся составляет 16.

Йенс Шпан, министр здравоохранения ФРГ : "Ситуация может ухудшиться, прежде чем она начнет выправляться. Я считаю, что надо быть откровенными. Я уже говорил на прошлой неделе, что пик эпидемии не достигнут, ни в Китае, ни в мире, и, разумеется, в Германии. И я думаю важно информировать об этом как моих коллег по парламенту, так и немецкую общественность".

Тем временем на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Иокагамы, коронавирус обнаружен еще у 34 пассажиров. По данным Министерства здравоохранения Японии, общее число заболевших на судне достигло 174 человек. Карантин продлится до 19 февраля.

Дэвид Абель, пассажир: "У людей портится настроение. Одна из женщин, находящихся на борту, не давала спать другим. Она плакала в своей каюте в течение двух часов. Так что жизнь не так проста, если сравнивать с тем, как было на прошлой неделе. Все немного сложнее".

Из-за нового типа коронавируса, в целях безопасности, на неопределенный срок перенесен этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Соревнования должны были пройти с 17-го по 19-е апреля в китайском Шанхае.