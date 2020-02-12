Эти люди называют свой путь игрой, это способ отгородиться от опасностей, которые из подстерегают на маршруте, известном как "балканский путь мигрантов".

Это дни пешего хода по горам, это ночи перехода по лесам. Это поход, который происходит в любых погодных условиях, и в холод, и в дождь.

Босния и Герцеговина стала чем-то вроде ворот, которые отпирают или, наоборот, запирают, закрывая путь в Европу.

В Брюсселе, понимая сложность ситуации, выделяют Боснии деньги, чтобы та могла бы как-то приютить мигрантов.

Об этом сообщила представитель Евросоюза Ана Писонеро: "ЕС обеспечил выдачу фондов, это 36 млн евро, это на самое первое время, чтобы помочь беженцам и мигрантам, а также, чтобы улучшить работу пограничных служб и расширить на этом участке возможности властей Боснии и Герцеговины".

Боснийские пограничники объединяют усилия с правоохранителями Хорватии, в частности, с полицией.

В адрес последних неоднократно раздавалась критика за не вполне правомерные действия в отношении нелегальных мигрантов.

Журналистка Euronews Анелиз Боржес передает с боснийско-хорватской границы: "Мы находимся в нескольких метрах от хорватской границы, там уже начинается Евросоюз. И именно тут были зафиксированы факты, когда хорватская полиция насильно возвращала мигрантов, уже попавших в ЕС, действуя в нарушение действующего европейского законодательства".

Речь, в частности, идет о Дублинском регламенте - части юридической базы ЕС, определяющей, какое государство-член сообщества несет ответственность за рассмотрение ходатайства просителей убежища, ищущих международной защиты в соответствии с Женевской конвенцией.

Хорватских правоохранителей обвиняли в том, что те, используя силу, возвращали мигрантов за границу Европейского союза.

Власти это отрицают.

По словам депутата Европарламента Желяны Зовко, она "пока не видела свидетельств, которые бы подтверждали тезис о нарушении законов полицией. Есть НПО, которые пытаются доказать полицейскую жестокость, но я отношусь к этим заявлениям с осторожностью, я работала в адвокатском бюро, которое занималось в том числе и проблемами с мигрантами, я знаю, как это все можно перевернуть".

Но с боснийской стороны подобных историй рассказывают много.

И власти считают, что оптимальное решение - это держать мигрантов и беженцев подальше от границы.

Эту точку зрения выражает министр безопасности Боснии и Герцеговины Фахруддин Радончич: "ЕС нужно понять, что для защиты собственной безопасности они должны превратить Боснию, Сербию и Черногорию в редут, который мигрантам взять невозможно".

И хотя старая боснийская пословица говорит, что когда одна дверь захлопывается, другая распахивается, власти настаивают, что намерены держать ворота в крепость под названием Европа на замке.

Цифры, приведенные ООН, свидетельствуют о том, что ежедневно 37 тысяч человек покидают свои дома; их ведет в дорогу надежда, что несмотря на все трудности, все препятствия, все страхи, которые их ждут на пути, в итоге они найдут лучшую долю для себя и своих детей.