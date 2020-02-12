Анкара грозит Дамаску изгнанием из Идлиба

Анкара готова наносить удары по сирийской правительственной армии даже за пределами идлибской зоны деэскалации. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он обвинил Дамаск и Москву в нарушении сочинских соглашений о создании демилитаризованной зоны вокруг Идлиба и грозится вытеснит силы Башара Асада из этого района до конца февраля.
Ранее Турция заявляла о нанесении ударов по позициям сирийской правительственной армии. Анкара называет это ответом на убийство турецких военнослужащих и на военные преступления. По словам Эрдогана, «режим вместе с Россией и поддерживаемыми Ираном боевиками регулярно атакует в Идлибе мирных жителей, совершает массовые убийства и устраивает резню».
Кремль отвергает обвинения в адрес Москвы и Дамаска в нанесении ударов по мирным жителям, а в российском МИДе назвали «абсолютно легитимными» действия правительственной армии под Идлибом, цитата: «сирийцы борются с терроризмом на своей территории». Москва ожидает представителей Анкары для нового раунда переговоров о снижении напряжённости в регионе.