WMC: отказов от участия из-за коронавируса всё больше

К списку отказавшихся от участия во Всемирном мобильный конгрессе присоединились американские компания Facebook и Intel, а также французский телекоммуникационный регулятор ARCEP.

Одна из крупнейших в мире выставок мобильной индустрии теряет участников из-за коронавируса. Ранее о своем отказе приехать в Барселону сообщили Sony, Amazon, Nvidiа, LG и Ericsson.

В связи с этим официальный представитель испанского правительства и министр финансов Мария Хесус Монтеро напомнила:

"Организаторы конгресса уже объявили о введении дополнительных мер предосторожности, чтобы предотвратить любой риск для посетителей и участников. Мы также хотим показать, что наша система здравоохранения — одна из самых лучших в мире".

Всемирный мобильный конгресс, который ежегодно посещают к около 100 тысяч человек, должен пройти в Барселоне с 24 по 27 февраля.

Владелец ресторана Тони говорит: "У меня есть знакомые в гостиницах, они мне рассказали, что отмены бронирований пока нет, на данный момент мы сохраняем спокойствие".

Организатор выставки ассоциация GSMA отменять конгресс не планирует.

Вот что говорят барселонские таксисты:

"Отмена конгресса приведет к банкротству".

"Отмена негативным образом отразится на Барселоне, на всем гостиничном секторе".

Китайские производители электроники Huawei, Xiaomi и ZTE заявили, что намерены показать свои достижения на выставке. Южнокорейская корпорация Samsung сообщила, что уменьшит свое присутствие.