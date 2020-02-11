Испанский суд: работодатель имеет право не оплачивать перекуры

Перерыв на перекур, кофепитие, или и то и другое вместе теперь может дорого обойтись испанцам: Верховный суд страны признал право работодателей вычитать это время из рабочего дня, а следовательно и из зарплаты.

Таким образом иск Профсоюзной конфедерации Рабочих комиссий Испании против компании Galp Energia España, был отклонён. Он был подан после того, как в сентябре 2019 года Galp Energia ввела новые правила, по которым время, потраченное на перекур или на то, чтобы выпить кофе, вычиталось из рабочего и не оплачивалось. По мнению профсоюзов, это означало ухудшение условий труда незаконным образом. Суд с этим не согласился.

Инспекторы труда Испании уже получили новые инструкции:

"В качестве реально отработанного рабочего времени будет учитываться не весь промежуток между началом и концом работы. Будут ли из него вычитаться перерывы - должно быть указано в трудовом контракте или коллективных трудовых соглашениях", - поясняет Ана Эрорека, глава Союза инспекторов труда.

Компания Galp Energia Espana потребовала также, чтобы сотрудники отмечались, покидая офис и указывали причины, по которым берут перерыв. Суд счёл применение данных мер гарантом безопасности и средством мониторинга присутствия на рабочем месте. А для работников других компаний всё будет зависеть теперь от терпимости руководства.