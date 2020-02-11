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Испания

119 мигрантов прибыли в Испанию

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 Павел Барсуков
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119 мигрантов прибыли в Испанию
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В испанский порт Малага прибыли 119 мигрантов, спасённых накануне в Средиземном море. Береговая охрана обнаружила между Испанией и Марокко несколько надувных лодок с нелегалами, которые пытались добраться до Европы. Беженцы, в числе которых 26 женщин и пятеро детей, по словам врачей чувствуют себя хорошо.

Утром во вторник испанские корабли возобновили поиск ещё двух лодок, в которых должны находиться 67 человек.

Испания два года назад была лидером среди стран ЕС по числу принятых мигрантов, более 40% от общего потока. В прошлом году число прибывающих туда беженцев сократилось практически вдвое — не в последнюю очередь благодаря соглашению, заключённому с Марокко. Королевство получило от Евросоюза 140 миллионов евро на укрепление границ и интеграцию иностранцев.

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