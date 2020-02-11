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Ливан

Парламент Ливана выразил доверие правительству Диаба на фоне протестов

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 Андрей Позняков
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Парламент Ливана выразил доверие правительству Диаба на фоне протестов
Авторское право
AFP
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Парламент Ливана выразил доверие новому правительству во главе с Хасаном Диабом. 63 депутата поддержали премьер-министра, 20 выступили против, один воздержался. Заседание началось с того, что Диаб представил широкую программу реформ — он обещает обновить судебную и финансовую системы, а также структуру государственного управления. Одной из важнейших задач политик назвал борьбу с коррупцией.

Президент Ливана Мишель Аун поручил Диабу сформировать правительство после того, как в октябре на фоне массовых протестов подал в отставку прежний премьер-министр Саад Харири. Демонстранты требовали обновления страны и поэтому реформы стали главным обещанием властей.

Несмотря на смену правительства, протесты не утихают. Обсуждение вопроса о доверии кабинету Хасана Диаба проходило на фоне массовых выступлений в столице, которые обернулись столкновениями с полицией. По оценкам ливанского Красного креста, пострадали более 350 человек, десятки госпитализированы. Протестующие требуют назначить досрочные выборы и полностью обновить руководство страны, которое, как они считают, погрязло в коррупции.

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