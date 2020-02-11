Часть интеллектуалов открыто поддержала заключенных по делу "Сети"

Свыше ста российских интеллектуалов обратились к политзаключенным с письмом солидарности.

Поводом для него стал оглашенный в Пензе приговор военного суда обвиняемым по так называемому делу "Сети".

Первым задержанным по делу "Сети" в октябре 2017 года стал студент Егор Зорин.

После признательных показаний дело в его отношении прекратили, но на скамье подсудимых оказались еще 11 человек.

Среди осужденных - несколько активистов анархистского и антифашистского движений. По версии следствия, они планировали свергнуть российскую власть при помощи терактов, для чего создали на территории нескольких российских регионов боевые ячейки.

Следствие по делу "Сети" вело подразделение российской контрразведки, которое борется с экстремизмом.

Первоначально почти все обвиняемые подписали признательные показания, но вскоре отказались от них и заявили о пытках, угрозах и шантаже со стороны ФСБ.

Журналист Андрей Каревбыл аккредитован на процессе дела "Сети" от "Новой газеты".

В интервью Euronews он прокомментировал аспекты, которые привлекли внимание прессы и общественности: "Свидетели, которые были допрошены со стороны обвинения, это не защита их вызывала, а прокуратура, так вот, эти свидетели сами на заседании заявили, что на них оказывалось давление. В материалах дела также указывается, что эта так называемая террористическая организация появилась не позднее 2015-го года, но при этом некоторые подсудимые в этот самый период находились на срочной военной службе".

"Они пытались этот процесс провести очень тихо, незаметно. Чтобы все молодые люди признали вину, заключили досудебное соглашение, и чтобы весь процесс прошел без изучения доказательств. Но информация о применявшихся пытках, когда она появилась в СМИ, стала детонатором", - добавил он.

По мнению тех, кто поддерживает заключенных, сегодня государственная машина расправляется даже с ростками инакомыслия в стране, используя методы, которые датируются еще царским режимом.

Один из участников акции в поддержку фигурантов дела "Сети" говорит, что "сейчас по любому обвинению в малейшей нелояльности может сесть в принципе кто угодно, не обязательно быть активистом".

Его товарищ эту точку зрения поддерживает: "Политика государства по созданию репрессивной машины с помощью определенных охранных ведомств только расширяется. Это Центр по противодействию экстремизму, это политические управления ФСБ. Конечно, власть давит любых несогласных".

Журналистка Euronews Галина Полонская передает из Москвы: "Обвинение в основном строилось на признательных показаниях, но со слов фигурантов показания эти были выбиты под пытками. Дмитрий Пчелинцев, которому дали самый большой срок, 18 лет, говорил о том, что его били током в последнем слове в суде. Правозащитники проводят параллели с делами времен сталинских репрессий. И говорят, что сейчас их главная задача – все же доказать, что пытки были".