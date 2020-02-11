Коронавирусу дали имя COVID19

Число скончавшихся от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, превысило 1000, и Всемирная организация здравоохранения бьёт тревогу. В ВОЗ считают, что глобальную пандемию ещё можно предотвратить, но времени на это остаётся очень мало.

В Женеве во вторник собрались около 400 экспертов со всего мира, чтобы обсудить проблему. Коронавирусу присвоили официальное название COVID-19 . Участники форума хотят выявить пробелы в знаниях о нём и скоординировать усилия всех стран для разработки эффективных методов лечения. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал приложить к этому максимум усилий:

"У нас есть реальный шанс остановить эту эпидемию. У нас есть окно возможностей. Если посмотреть на число случаев заболевания в Китае и во всём мире, то это несопоставимо. Когда есть шансы, когда окно возможностей ещё открыто, надо действовать быстро и решительно. Наш призыв ко всему миру таков: "Давайте будем со всей серьёзностью использовать наше окно возможностей!" Мы не должны упускать этот шанс. Если мы упустим его, мы будем горько сожалеть об этом".

Разработка вакцины от коронавируса COVID-19 и лекарств для лечения заболевания - одна из важнейших составляющих программы исследований. Над этим работают сразу в нескольких странах. Британские учёные первыми начали испытания вакцины на животных. Но при этом говорят не о соревновании, а о сотрудничестве.

Доктор Пол Маккей, старший научный сотрудник Имперского колледжа Лондона:

"Это не гонка, которая подразумевает наличие конкурентов - ведь мы все делимся информацией, было уже так много перекрёстного обмена данными. Так, китайцы, определив устройство генома нового коронавируса, свободно поделились со всем миром. Так что говорить здесь о конкуренции и соревновании было бы неточно".

Органы здравоохранения разных стран сотрудничают и для выявления людей, которые могли быть в контакте с инфицированными. Показателен случай британца, подхватившего возбудителя болезни в Сингапуре, а затем заразившего своих соседей по на французском горнолыжном курорте, куда отправился на отдых. Предполагается, что он мог заразить и других людей в трёх странах, в которых побывал в течении двухнедельного инкубационного периода.