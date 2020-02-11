Коронавирус: свыше ста новых смертей

В Пекине официально подтверждены новые цифры смертей в результате заражения коронавирусом - на утро вторника количество летальных исходов перевалило за 1 000, свыше 42 с половиной тысяч человек инфицированы.

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За истекшие 24 часа умерли свыше 100 человек - это произошло впервые с начала эпидемии.

И количество летальных исходов, и количество зараженных людей уже превышает статистику смертей и заражения во время вспышки атипичной пневмонии, которая произошла в КНР 17 лет назад.

AP Photo/Ng Han Guan Ng Han Guan

В Британии выявлено, что пятеро из восьмерых вирусоносителей были в контакте с инфицированным, который сам подхватил возбудителя болезни в Сингапуре, а остановившись на отдых в альпийском шале, заразил своих соседей по пансиону.

Ситуация с распространением с инфекцией в Европе вызывает озабоченность генерального директора Всемирной организации здравоохранения.

Тедрос Адханом Гебрейесус накануне заявил: "Мы наблюдаем уже на протяжении нескольких дней, что инфекция распространяется среди тех, кто никогда не ездил в Китай. Пока это маленькие искры, которые возникают то тут, то там, но это может превратиться в большой пожар, если не будут приняты меры по профилактике распространения инфекции, это сегодня наша главная цель".

ЕС, действуя в упомянутых генеральным директором ВОЗ рамках, вывез из Китая более пятисот европейских граждан. Об этом заявил еврокомиссар по управлению кризисными ситуациями Янеш Ленарчич: "Возможно, что мы пока не прошли пик эпидемии, и ситуация продолжит ухудшаться. Другое дело, что мы в любом случае не собираемся сидеть, сложа руки".

В понедельник государственные СМИ Китая распространили видеокадры посещения Си Цзиньпином учреждений, который занимаются профилактикой и контролем за распространением пневмонии.