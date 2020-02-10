В Ухани десятки тысяч домашних животных остались одни без еды и воды

20-30 тысяч животных остались совершенно одни в квартирах в Ухани. Хозяева уехали на новогодние праздники и до сих пор не смогли вернуться домой из-за карантина.

По официальным данным, до введения ограничений город покинули 5 млн человек, а животные уже две недели находятся в ловушке без еды и воды.

Спасти их пытаются добровольцы. По просьбе хозяев они пробираются в дома, чтобы накормить питомцев. К настоящему моменту им удалось спасти уже около 2500 животных: собак, кошек, минипигов, кроликов, птиц, рептилий.

В некоторых случаях хозяева сообщают волонтерам код от дома, чтобы те могли попасть внутрь. Кто-то просит добровольцев забрать запасные ключи от дома у родственников или знакомых. Но иногда приходится вызывать слесаря, чтобы тот вскрыл замок.

Добровольцы пытаются спасти животных, чьи хозяева не могут вернуться в Ухань Lao Mao

"Несколько дней назад я ездил в одну квартиру. Хозяин оставил для кота трехдневный запас еды и воды. Когда я зашел внутрь, я увидел изголодавшегося, обезвоженного кота, он был уже при смерти. Я дал ему воды, он вылакал ее за 10 секунд. К счастью, мне удалось спасти животное", - говорит Лао Мао, глава Wuhancat Animal Rescue Center.

У 25-летнего Чэнь И дома живут четырехмесячный щенок и пятимесячный котенок. Перед отъездом из Уханя он оставил животным недельный запас еды.

"Я очень переживал за своих питомцев, когда узнал, что Ухань закрыта, потому что стало совершенно непонятно, когда я смогу вернуться домой".

Руководитель уханьской Ассоциации по защите животных Ду Фан рассказывает, что добровольцы работают с 8:30 утра до 7:30 вечера, но даже после этого им приходится созваниваться с хозяевами животных. Часто уснуть получается только после полуночи.

Волонтеры кормят животных, чьи хозяева из-за карантина не могут вернуться в Ухань Du Fan

На фоне распространения коронавируса в Китае появились сообщения о том, что домашние животные могут быть переносчиками заболевания. Однако во Всемирной организации здравоохранения говорят, что пока у ученых нет доказательств того, что домашние питомцы, такие как кошки и собаки, могут переносить коронавирус.