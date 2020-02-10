Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

США

НАСА и ЕКА отправили к Солнцу зонд

Комментарии
 Павел Барсуков
euronews_icons_loading
НАСА и ЕКА отправили к Солнцу зонд
Авторское право
NASA/AP
Размер текста Aa Aa

К Солнцу стартовали ночью: с космодрома на мысе Канаверал в воскресенье отправилась ракета "Атлас V" с космическим аппаратом Solar Orbiter. Программу стоимостью полтора миллиарда долларов разрабатывали совместно специалисты НАСА и Европейского космического агентства.

Среди задач зонда — собрать данные, которые помогут объяснить 11-летние циклы солнечной активности, а также изучить полюса звезды. Для этого орбита спутника на 24 градуса поднимется над эклиптикой. У учёных до сих пор нет фотографий полярных областей. Solar Orbiter будет очень близко подходить к Солнцу, для этого на нём установлен теплозащитный экран, который будет нагреваться до 500°C.

До светила аппарат будет добираться два года, а цикл его работы рассчитан на 7 лет.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.