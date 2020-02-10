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Сирия

Турецко-сирийское обострение: новый обмен ударами под Идлибом

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 Андрей Позняков
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Сирийская правительственная армия в мухафазе Алеппо
Сирийская правительственная армия в мухафазе Алеппо   -  
Авторское право
SANA via AP
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Анкара вновь обвиняет сирийскую правительственную армию в убийстве турецких солдат и грозит жёстким ответом. Как сообщили в министерстве обороны Турции, пятеро военнослужащих погибли в результате артиллерийского удара в городе Идлиб. В ответ турецкие вооружённые силы открыли огонь по позициям сил Башара Асада. По словам руководителя пресс-службы президента Турции Фахреттина Алтуна, задача военных, цитата, — «уничтожить вражеские цели и отомстить за убитых солдат». Артобстрел, в результате которого погибли турки, Алтун назвал военным преступлением.

Сообщения о новых обменах ударами поступают на фоне переговоров представителей Дамаска и Москвы с турецкими официальными лицами в Анкаре. Ситуация вокруг Идлиба обострилась неделю назад, когда Турция сообщила о гибели нескольких своих военнослужащих в результате ударов сирийской правительственной армии. Российский Центр примирения враждующих сторон тогда заявил, что турецкие бойцы попали под огонь по позициям террористов.

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Видеомонтаж • Андрей Позняков

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