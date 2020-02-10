Два ребенка из России погибли в результате столкновения катеров в Таиланде   -  

Два ребенка из России – 6 и 12 лет - погибли в результате столкновения катеров в Таиланде. Еще около 20 граждан РФ пострадали. Трагедия произошла в понедельник утром около Пхукета. Катер с туристами из России направлялся на так называемые острова Джеймса Бонда, где снимался один из фильмов об агенте 007.

По информации посольства РФ, погибшие дети были братом и сестрой, родом они из Челябинской области.

Генконсул России на Пхукете Владимир Соснов сообщил, что виноват, скорее всего, тот, кто управлял отходившим от берега катером с пассажирами, поскольку на другой лодке никого не было, она как раз возвращалась к причалу, чтобы забрать следующую группу туристов.

"Обычно катера должны выходить аккуратно, но в этот раз катер с людьми стал резко набирать скорость. Два судна принадлежат разным компаниям".

Следственный комитет России начал доследственную проверку.