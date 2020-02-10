Компании отказываются от участия в WMC

Всемирный мобильный конгресс WMC — одна из крупнейших в мире выставок мобильной индустрии —теряет участников из-за коронавируса.

В понедельник о своем отказе приехать в Барселону сообщила японская корпорация Sony. Она должны была представить свой флагманский смартфон Xperia. Презентация новинки состоится в день открытия конгресса на канале Sony в Youtube. Не приедет также крупнейшая телекоммуникационная компания Японии NTT.

Ранее от участия в выставке отказались американские технологические компании Amazon и Nvidiа, южнокорейский производитель электроники LG и шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson. Южнокорейская корпорация Samsung сообщила , что уменьшит своё присутствие.

Ассоциация GSMA, выступающая организатором конгресса, заявила, что не планирует отменять мероприятия и введёт дополнительные меры предосторожности. На территорию конгресса не допустят участников из китайской провинции Хубэй. Организаторы также потребуют доказательства того, что сотрудники представленных компаний не посещали Китай как минимум за 14 дней до начала работы выставки.

Китайские производители ZTE и Huawei, в свою очередь, сообщили, что их делегаты пройдут двухнедельный карантин.

Гостей выставки попросят обойтись без рукопожатий, а каждый спикер получит свой собственный микрофон.

Всемирный мобильный конгресс, который ежегодно посещают около 100 тысяч человек, должен пройти в Барселоне с 24 по 27 февраля.