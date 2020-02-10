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День пчеловода в храмах Болгарии

Пчеловоды Болгарии отметили день св Харалампия, которого они считают своим покровителем, религиозными обрядами и богослужениями. 10 февраля в храмах по всей стране проходят церемонии освящения мёда, после чего этот продукт стараются применять как лекарство.

Считается, что живший во II в. в Малой Азии епископ Магнисийский Харалампий использовал мёд для исцеления больных. В память о святом в ходе церковных служб в Болгарии прихожанам раздают лепёшки, намазанные освящённым мёдом.

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