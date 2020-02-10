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Пожары в Австралии сменились наводнениями

После лесных пожаров — наводнения. Самые обильные за 30 лет ливни на востоке Австралии обернулись паводками и подтоплениями. По оценкам синоптиков, меньше чем за неделю была втрое превышена месячная норма осадков.

Зона бедствия распространилась на значительную часть штата Новый Южный Уэльс. Более 100 тысяч домохозяйств остались без света, а власти предупреждают об угрозе селевых потоков и резкого повышения уровня воды в реках, которые могут быть опасны для жизни.

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