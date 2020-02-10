Лион: проверка на коронавирус

В инфекционном отделении лионской больнице "Круа-Русс" изолированы двое британцев, заразившихся коронавирусом на отдыхе в альпийской коммуне Контамин-Монжуа. Состояние их здоровья не вызывает беспокойства у врачей.

Здесь же на карантине с подозрением на инфекцию находятся ещё двое общавшихся с ними британцев.

Об этом телеканалу Euronews рассказал генеральный секретарь Hospices civils de Lyon Патрик Деньель:

"Эти два человека оказались рядом с шале, где были выявлены случаи заболевания, в связи с этим риск заражения для них высокий".

Всего в больницы региона направлены пять заразившихся британцев , в том числе 9-летний ребенок, которого лечат в Гренобле. Проверку проходят 46 человек. Преимущественно это дети. У 21 из проверенных коронавирус не нашли.

"Результаты отрицательные во всех анализах, взятых в Контамин-Монжуа у детей, которые могли находиться в контакте с этим 9-летним ребенком. Мы еще не получили результаты проверки всех других людей в районе данной горнолыжной станции в Верхней Савойе".

В данном случае переносчиком вируса оказался британец, вернувшийся в конце января из Сингапура во Францию.

Местные специалисты говорят, что сегодня в стране нет неконтролируемой цепочки передачи инфекции.

Общее число зараженных новым коронавирусом во Франции составляет 11 человек.