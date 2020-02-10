"Масочный режим" в Хабаровске

Из-за угрозы распространения нового коронавируса в Хабаровске с понедельника введён так называемый «масочный режим». Врачи, работники транспорта, торговых центров и банков, а также все, кто ежедневно лично общается с большим количеством людей, обязаны носить средства индивидуальной защиты. Менять маски рекомендуют каждые два часа.

В мэрии отмечают, что новые требования касаются только помещений — на улицах можно ходить без защиты. Кроме того, на время действия «масочного режима» ограничено проведение массовых мероприятий в организациях Хабаровска. За нарушения правил грозятся наказывать руководителей учреждений и предприятий.

Ранее в аптеках Хабаровска жаловались на дефицит масок. Поступали сообщения и о завышении цен на средства защиты. Президент Владимир Путин предлагал отбирать за это лицензии. В мэрии говорят, что уже наладили поставки, но ввели ограничения на розничную продажу: не более 15 масок в одни руки.