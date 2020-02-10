Ирландия: успех "Шинн Фейн" — ещё не победа

Значительный успех национал-республиканцев из "Шинн Фейн" — главный сюрприз парламентских выборов в Ирландии. Впрочем, особенности избирательной системы в республике вряд ли позволят им занять соответствующее число мест в парламенте. Три ведущих политических силы страны пришли к финишу примерно с одинаковым числом голосов, и теперь партиям предстоит очень сложный процесс формировании правящей коалиции.

Мэри Лу Макдональд, "Шинн Фейн":

"Мы не хотим ещё пять лет жилищного кризиса, он вычеркнут из повестки дня. Мы хотим, чтобы рабочие и их семьи вздохнули свободно — я имею в виду финансовую и экономическую защищённость, вот что стоит на повестке, и мы будем со всеми обсуждать именно это".

"Зелёные" показали четвёртый результат: хоть и с большим отрывом, но всё же сразу за тройкой лидеров. "Экологи" считают свои 8% достаточно весомым голосом в поддержку климатических программ.

Эймон Райан, партия "зелёных":

"Пока непонятно, какое правительство можно сформировать с учётом таких результатов. Так что нам всем, всем попавшим в парламент, предстоит в ближайшие недели напряжённая работа: решить этот вопрос. Но кто бы ни вошёл в итоге в состав кабинета, мы будем настаивать на том, что страна должна радикально "позеленеть".

Однако климат явно не входит в число тем, которые волнуют большинство избирателей. Несмотря на формальные успехи последних лет, ирландцы озабочены своим благосостоянием.

Гэвин Рейли, политобозреватель:

"В правление "Фине Гэйл" за 8 или 9 лет безработица упала с 15% до менее чем 5%. И в целом картина говорит о том, что Ирландия чувствует себя очень хорошо. Однако большинство граждан не ощущает, что этот подъём работает в их интересах. Они всё ещё недовольны дороговизной и, хотя доходы повышаются, они не считают, что их жизнь стала сильно лучше."

"Шинн Фейн", как считают аналитики, выиграла на фоне "брексита", из-за которого ещё большую актуальность приобрёл традиционный лозунг партии — объединение острова.

Мэри Лу Макдональд, "Шинн Фейн":

"Правительству не придётся заниматься обслуживанием в первую очередь крупных и влиятельных интересов, на это сделана серьёзная ставка. Что касается референдума об объединении Ирландии, то мы полностью поддерживаем эту идею и считаем, что подготовку пора начинать уже сейчас".