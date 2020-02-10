Европа во власти шторма "Киара"

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в 42 департаментах на севере Франции: шторм "Киара" срывал крыши, валил деревья и столбы линий электропередачи. 130 тысяч человек остались без света.

La Rochelle :

Tempête Ciara à la rencontre du Bout du Monde pic.twitter.com/eMCYBidZ4U — cloux didier...La Rochelle Vous & Moi... (@ClouxDidier) February 10, 2020

В Вимерьё (департамент Па-де-Кале) затопило плотины. В Лилле, где скорость ветра достигала почти 190 км/час, была сорвана облицовка с фасада отеля "Новотель". Парижанам власти советует не выходить из дома.

Штормовое предупреждение было объявлено также на крайнем юге страны и на острове Корсика.

От стихии пострадали и другие регионы Европы. В Тронхейме на юго-западном побережье Норвегии была затоплена парковка, и автомобилисты оказались в западне.

В Германии буря, которую здесь назвали "Сабина", повалила подъёмный кран, Он упал прямо на крышу собора во Франкфурте, повредив её. Никто из жителей города не пострадал.

💨 Tempête Ciara: une grue de chantier endommage le toit de la cathédrale de Francfort 😯 ⤵ pic.twitter.com/GR7wM4xMQ9 — Le Figaro (@Le_Figaro) February 10, 2020

Непогода вмешалась и в график железнодорожных перевозок. Из-за нанесённых на рельсы ветром различных предметов компания "Дойче Бан" полностью отменила экспрессы и поезда дальнего следования, призвав путешественников отложить поездки. Её представитель Ашим Штраус говорит:

"Фактор безопасности был решающим, поэтому мы не могли допустить, чтобы поезда с пассажирами оставались стоять на открытых путях. Нам удалось в значительной степени избежать подобных ситуаций"

"Красный" уровень опасности объявлен в Нидерландах. Все массовые мероприятия в стране запрещены, в том числе и столь ожидаемые матчи чемпионата страны по футболу.

Штормовое предупреждение объявило МЧС России в Калининградской области.

В Великобритании стихия привела к перебоям в работе транспорта, массовым отключениям света и наводнениям. Прекращено паромное сообщение через Ла-Манш, отменены сотни авиарейсов.

Этот лайнер авиакомпании Wizz Air еле справился с посадкой: он должен был сесть в лондонском аэропорту Лутоне, но из-за сильного ветра был перенаправлен в Бирмингем.