Коронавирус: жители Китая вернулись на работу

Заболевших коронавирусом всё больше. За пределами Китая инфекция выявлена в 24 странах.

А на круизном лайнере Diamond Princess, который с 3 февраля находится в японском порту Иокогама, число заразивших увеличилось на 66 до 136. Они эвакуированы в больницы префектуры Канагава.

Всего на боту судна, где объявлен двухнедельный карантин , находятся около 3700 человек.

Один из пассажиров по имени Дэвид Эйбел рассказывает: "Члены экипажа постельное больше нам не меняют. Мы делаем это сами, думаю, что это правильно. Чем меньше мы контактируем с членами экипажа, тем лучше мы сможем обезопасить и себя, и их".

Власти Китая подтвердили более 40 тысяч случаев заражения новым коронавирусом, погибли свыше 900 человек, за последние сутки умерли 97 заболевших.

На этом фоне в стране сотни миллионов сотрудников вернулись на рабочие места после продлённых из-за вспышки коронавируса каникул.

Более 300 китайских компаний обратились в банки за кредитами на общую сумму в 7,5 млрд евро с целью снижения негативного воздействия от распространения инфекции и на развитие гуманитарных проектов.

Между тем Евросоюз призвал международное сообщество к сотрудничеству и координации усилий.