"Киара" пришла на континент

Авиалайнер British Airways уходит на второй круг, уже коснувшись полосы: в лондонском аэропорту Хитроу штормовой ветер. Из-за урагана "Киара" сотни рейсов отменены.

Другим пилотам шторм помог: ещё один борт British Airways установил рекорд скорости для трансатлантического перелёта: рейс из Нью-Йорка в Лондон занял 4 часа 57 минут, почти на полтора часа быстрее расписания, благодаря попутному штормовому ветру. Путевая скорость составила 1327 км/ч — рекорд для дозвукового лайнера.

В Великобритании стихия привела к перебоям в работе транспорта и массовым отключениям света, а также наводнениям. Прекращено паромное сообщение через Ла-Манш.

PA via AP

Теперь буря пришла во Францию, Нидерланды и Бельгию. Там объявлен оранжевый уровень опасности. В аэропорту Амстердама отменены 240 рейсов.

На севере Франции скорость порывов ветра превышает 150 км/ч. Из нескольких районов приходят сообщения о сорванных крышах, поваленных деревьях и столбах линий электропередачи. В столице страны — штормовое предупреждение, парижанам советуют не выходить из дома. В департаменте Сена-Сен-Дени мужчина погиб, разбившись на скутере: предполагается, что причиной мог стать сильный ветер.

AP Matt Dunham

В Германии бурю называют "Сабиной". На северо-западе страны почти полностью прекращено движение поездов. Полностью отменены экспрессы и поезда дальнего следования. На Балтике опасаются волн высотой до пяти метров. Штормовое предупреждение объявило МЧС России в Калининградской области.