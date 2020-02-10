ХДС Германии снова ищет лидера

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр подала в отставку с поста председателя Христианско-демократического союза. Она будет исполнять свои обязанности до тех пор, пока не изберут нового лидера ХДС. Канцлер Ангела Меркель, которая в 2018 назвала Крамп-Карренбауэр своей преемницей в партийном руководстве, заявила, что сожалеет о новых перестановках.

Я с большим уважением отношусь к этому решению, хотя и сожалею о нём. Могу лишь представить себе, что это решение было непростым. Я хочу поблагодарить её за работу по поиску партийного лидера. Ангела Меркель канцлер Германии

Отставка Аннегрет Крамп-Карренбауэр последовала за скандалом в Тюрингии, где представители ХДС добились победы на региональных выборах при поддержке правой партии «Альтернатива для Германии». Политик была вынуждена публично отречься от любых связей с право-радикалами:

«Никакого сближения и сотрудничества с "Альтернативой для Германии" и с левыми. АдГ выступает против всего, что составляет ХДС. Любое сближение с АдГ ослабляет ХДС. Я выступаю за ХДС, который отказывается от любого прямого и непрямого сотрудничества с АдГ».

Несмотря на отставку с поста лидера ХДС, Аннегрет Крамп-Карренбауэр сохранит за собой портфель министра обороны, — это пообещала Ангела Меркель. Канцлер и экс-председатель партии настаивает, чтобы её преемница осталась в президиуме Союза.

Выборы нового лидера ХДС ожидаются этим летом. В числе наиболее сильных претендентов на этот пост называют лидера фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Фридриха Мерца, премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия Армина Лашета и министра здравоохранения в правительстве Меркель Йенса Шпана. Победитель должен стать кандидатом на пост канцлера на парламентских выборах, намеченных на 2021 г.