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Таиланд

В Таиланде оплакивают погибших в результате стрельбы

Комментарии
 Ирина Александрова
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В Таиланде оплакивают погибших в результате стрельбы
Авторское право
Sakchai Lalitkanjanakul
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В Таиланде скорбят по погибшим в результате стрельбы в торговом центре "Терминал 21" в городе Накхонратчасима. Жертвами нападения стали по меньшей мере 30 человек. Злоумышленник - военнослужащий армии Таиланда, был застрелен силовиками.

Среди погибших - 13-ти летний подросток, похороны которого прошли в воскресенье.

На одной из площадей Накхонратчасимы буддистские монахи провели поминальную службу, на которой присутствовали сотни местных жителей. Люди тяжело переживают случившееся.

Ранения во время разыгравшейся трагедии получили 58 человек. В больнице Махарат все еще находится 32 пострадавших. С ними встретился премьер-министр Таиланада Прают Чан-Оча. Власти называют причиной случившегося конфликт на бытовой почве. Расследование инцидента продолжается.

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