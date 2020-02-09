Нападение на жителей города Накхонратчасима: стрелок застрелен

Военнослужащий, открывший огонь по жителям города Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда, застрелен полицией. 32-летний мужчина в течение 17 часов скрывался от стражей порядка в торговом центре "Терминал 21". В результате его нападения погибли как минимум 26 человек, включая бойцов спецназа и гражданских лиц, почти 60 получили ранения. Многие до сих пор в критическом состоянии.

"Мы положили конец этому преступному деянию и в настоящий момент собираем доказательства, свидетельские показания, чтобы начать расследование и передать дело в суд", - заявил начальник региональной полиции Пунсап Прасерцак.

Власти заявляют, что у мужчины были личные финансовые проблемы из-за продажи дома. Накануне младший офицер напал на своего командира на территории воинской части, украл оружие и угнал автомобиль, после чего, по данным местных СМИ, расстрелял прихожан буддистского храма и направился к популярному в регионе торговому центру. По некоторым сообщениям, здесь он захватил заложников.

Свои действия злоумышленник комментировал в Facebook до тех пор, пока его аккаунт не был заблокирован.

Военный спецназ эвакуировал из торгового центра сотни людей, после чего окружил здание.

"Сначала никто не убегал, все оставались на месте. Но как только он зашел в торговый центр, и все ринулись к выходу: люди падали, толкали друг друга, пытаясь спасти собственную жизнь", - рассказывает свидетельница проихошедшего Лапхацада Раттанапхен.

По данным центра аналитических исследований Small Arms, на 100 жителей Таиланда приходится свыше 15 единиц огнестрельного оружия. Это самый высокий показатель в Юго-Восточной Азии.