Швейцария: гомофобия вне закона

62 процента жителей Швейцарии на прошедшем в воскресенье референдуме поддержали закон о запрещении дискриминации по признаку сексуальной ориентации. Такие данные привел Институт изучения общественного мнения Берна.

В 2018 году парламент страны одобрил решение расширить действующее законодательство, запрещающее расовую дискриминацию, и объявить незаконным публичную клевету, дискриминацию или разжигание ненависти к людям по признаку их сексуальной ориентации. Сторонники документа основывались на том факте, что дискриминация по признаку сексуальной ориентации уже наказывается в других европейских странах, и Совет Европы и ООН просили Швейцарию усилить ее арсенал против гомофобии.

Но оппоненты - религиозные объединения и консервативные и популистские партии - настаивали на том, что эти действия нарушают право на свободу мнений, и собрали достаточно подписей для проведения всенародного голосования по этому вопросу.

Как и ожидалось, наибольшую поддержку это предложение получило в городских регионах, где преобладают левые убеждения, тогда как в сельских регионах за него было отдано гораздо меньше голосов.