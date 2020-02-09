В Швейцарии гомофобия теперь - преступление

В Швейцарии вводится уголовное преследование за гомофобию. На прошедшем в воскресенье референдуме 63% жителей страны поддержали закон о запрещении дискриминации по признаку сексуальной ориентации. Это положение отражено в законодательстве, которое предусматривает также наказание за ограничение прав граждан по расовому, этническому и религиозному признаку. Нарушителям грозят штрафы и лишение свободы сроком до трех лет.

Матиас Рейнар, депутат парламента, Социал-демократическая партия: "Это важный знак, важный для прав ЛГБТ, но также и для прав человека, для швейцарской терпимости. Это важная победа, и теперь мы ждем разрешения на браки для всех, это очень важно. В Швейцарии не разрешены браки для представителей ЛГБТ и мы боремся за это".

Представители оппозиции - религиозных объединений и консервативных и популистских партий, по инициативе которых законопроект был вынесен на всенародное голосование, признали поражение, однако заявили о намерении бороться с дальнейшими поправками для других социальных меньшинств.

Давид Трахсель, генеральный секретарь Швейцарской народной партии: "Мы принимаем результат. Им, похоже, удалось убедить людей, что таким образом будет лучше обеспечена защита. Мы абсолютно с этим не согласны, но, очевидно, этот аргумент стал решающим".

Теперь в соответствии с законом о запрещении дискриминации по признаку сексуальной ориентации, всем кто его нарушит - будет оскорблять и унижать людей в общественных местах таких как рестораны, кинотеатры, транспорт или гостиницы - грозит уголовное наказание.