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Италия

Сан-Ремо: праздник музыки в "городе цветов"

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 Ирина Александрова
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Сан-Ремо: праздник музыки в "городе цветов"
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ITRAI
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Слава этого фестиваля итальянской песни шагнула далеко за границы Апеннин. Его знают в государствах Латинской Америки и странах бывшего СССР. Да, речь идет о празднике музыки в Сан-Ремо. В течение пяти дней в "городе цветов" лучшие исполнители представляли свои композиции.

Победителем стал Антонио Диодато с песней Fai Rumore. Диодато представит Италию на Евровидении в Роттердаме. Второе место у Франческо Габбани, исполнившего Viceversa. В 2017 году в Сан-Ремо Габбани был первым. Третье место у группы Pinguini Tattici Nucleari.

Премию Серджио Бардотти получил итальянский рэпер Ранкоре, выступивший с композицией Eden.

Концертная программа 70-го фестиваля в Сан-Ремо проходила на сцене театра "Аристон".

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