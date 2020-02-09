Мона Лиза в стиле "рубикубизм" уйдет с молотка

За керамическими изображениями "пришельцев" - пиксельных персонажей популярной в конце 1970-х электронной игры - туристы охотятся в Париже, Лондоне, Ньй-Йорке, Токио. Теперь у любителей стрит-арта появилась возможность пополнить мозаикой знаменитого ""Захватчика", французского художника Франка Сламы, свою личную коллекцию : с молотка уйдет его "Мона Лиза" из 330 кубиков Рубика.

"Не он выбирал "Джоконду", а она - его. Это знаковое полотно - люди со всего мира съезжаются в Лувр взглянуть на картину. Потому его первая работа, выполненная в данной технике, посвящена ей", - отмечает Арно Оливё, представитель аукционного дома Artcurial.

За "Мону Лизу" в стиле "рубикубизм" Artcurial рассчитывает выручить до 150 тысяч евро. Организаторы настроены оптимистично: пять лет назад в Гонконге европейский коллекционер не пожалел за мозаику "Король кунг-фу" с изображением персонажа американского мультсериала 1974 года 220 тысяч евро. Нынешние торги пройдут в Париже 23 февраля.

Вдохновение "Захватчик" уже не раз черпал у мастеров прошлого. В 2006 году он выполнил из кубиков Рубика и копию картины Гюстава Курбе "Происхождение мира".